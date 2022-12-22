Петрозаводчанина судили за повторное вождение в нетрезвом виде

В Петрозаводске вынесен приговор 26-летнему мужчине. Горожанина обвиняли в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде, сообщает республиканская прокуратура.

По данным ведомства, в апреле этого года водитель был пойман за рулем в состоянии опьянения. Его лишили прав и назначили штраф в 30 тысяч рублей. Однако мужчина продолжил ездить и уже в мае снова попался сотрудникам ДПС, он снова был пьян.

Приговором суда горожанину назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ. На этот раз водительских прав его лишили уже на два года. Свою вину горожанин полностью признал. // Фото: unsplash.com