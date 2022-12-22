22 декабря 2022, 09:22
Петрозаводчанина судили за повторное вождение в нетрезвом виде
Молодой житель карельской столицы получил обязательные работы за пьяную езду
В Петрозаводске вынесен приговор 26-летнему мужчине. Горожанина обвиняли в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде, сообщает республиканская прокуратура.
По данным ведомства, в апреле этого года водитель был пойман за рулем в состоянии опьянения. Его лишили прав и назначили штраф в 30 тысяч рублей. Однако мужчина продолжил ездить и уже в мае снова попался сотрудникам ДПС, он снова был пьян.
Приговором суда горожанину назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ. На этот раз водительских прав его лишили уже на два года. Свою вину горожанин полностью признал. // Фото: unsplash.com