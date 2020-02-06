Житель Чупы избил односельчанина из-за гвоздодера и отправился под суд

Житель Чупы осужден за причинение легкого вреда здоровью односельчанину из хулиганских побуждений.

Как рассказали в прокуратуре республики, 39-летний мужчина в августе 2019 года, проходя мимо административного здания неработающей организации, интересы которой он ранее представлял, обнаружил, что дверь запасного выхода открыта. Внутри помещения он застал 60-летнего односельчанина с гвоздодером в руках.

Несмотря на объяснения последнего, что он работает в местной управляющей компании и по просьбе законного владельца здания проверяет исправность запирающих устройств, подсудимый нанес потерпевшему множественные удары по лицу и причинил телесные повреждения, из-за которых тот был вынужден проходить длительное лечение.

В ходе предварительного расследования и при рассмотрении мировым судом уголовного дела подсудимый отрицал причастность к совершению преступления.

Однако после исследования представленных стороной обвинения доказательств суд пришел к выводу о его виновности и назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ.

Рассмотрев апелляционные жалобы осужденного и его защитника, Лоухский районный суд поддержал указанное решение. Приговор суда вступил в законную силу.

В настоящее время прокуратурой Лоухского района готовится исковое заявление в суд в интересах государства о взыскании с осужденного расходов на лечение потерпевшего.