Житель Беломорска расстрелял автомобиль соседа из винтовки

В полицию Беломорского района поступило заявление от 41-летнего местного жителя, сообщает МВД по РК.

Мужчина указал, что неизвестный повредил его автомобиль. Ущерб превысил 22 000 рублей.

Оперативники установили детали произошедшего и подозреваемого. Дело было в том, что заявитель занимался строительством дома и парковал свою машину неподалеку от участка своего будущего соседа.

Автомобиль, по мнению последнего, ограничивал проезд к его участку, и на этой почве между соседями возникали конфликтные ситуации. В один из дней, вновь обнаружив оставленное транспортное средство поблизости от своего участка, 61-летний подозреваемый взял из дома пневматическую винтовку и несколько раз выстрелил по автомобилю.

В настоящее время он признал свою вину, ущерб обязался возместить.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации.