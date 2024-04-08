Житель Башкирии выиграл два миллиона рублей в лотерею и пропал

Два миллиона рублей выиграл в лотерею житель Башкирии. Тираж состоялся 7 апреля. Но за выигрышем счастливчик до сих пор не явился, сообщают «Пруфы», ссылаясь на пресс-службу «Столото».

Мужчина выиграл суперприз в сумме двух миллионов рублей, однако пропал и не явился за деньгами в лотерейный центр.

Для выигрыша нужно было угадать все восемь чисел в первом поле билета и одно число - во втором. К победе жителя Башкирии привели числа 13, 16, 3, 11, 5, 18, 7 и 15 в первом поле билета, и число 4 - во втором. // фото: unsplash.com