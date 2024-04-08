08 апреля 2024, 17:07
Известный российский блогер разбросал в ночном клубе миллионы рублей
Трэш-стример Mellstroy щедро одарил посетителей увеселительного заведения
В одном из ночных клубов Москвы посетителям неожиданно повезло. Блогер Mellstroy разбросал там миллионы рублей, передает Telegram-канал Shot.
Это произошло в ночь на 7 апреля, воскресенье. Трэш-стример Андрей Бурим, которого знают как Mellstroy, стал разбрасывать пачки денег в толпу. Клуб расположен в центре столицы, в общей сложности посетителям досталось порядка семи миллионов рублей.
Кроме того, блогер оплатил все заказы, сделанные за столиками в увеселительном заведении. // фото: pixabay.com