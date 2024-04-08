Известный российский блогер разбросал в ночном клубе миллионы рублей

В одном из ночных клубов Москвы посетителям неожиданно повезло. Блогер Mellstroy разбросал там миллионы рублей, передает Telegram-канал Shot.

Это произошло в ночь на 7 апреля, воскресенье. Трэш-стример Андрей Бурим, которого знают как Mellstroy, стал разбрасывать пачки денег в толпу. Клуб расположен в центре столицы, в общей сложности посетителям досталось порядка семи миллионов рублей.

Кроме того, блогер оплатил все заказы, сделанные за столиками в увеселительном заведении. // фото: pixabay.com