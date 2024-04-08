Российский актер Павел Деревянко стал жертвой мошенников. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По информации источника, в одном из мессенджеров артисту написал знакомый. После недолгого диалога он попросил в долг 300 тысяч рублей, и Деревянко сразу же перевел деньги со своей карты.

Через час с этого же аккаунта у актера попросили в долг еще 250 тысяч рублей. В тот момент он понял, что его обманывают.

Артист позвонил в банк и попросил заблокировать перевод. Ему повезло - сотрудники банка успели сделать это. Актер написал заявление в полицию. // Фото: unsplash.com / Nordwood Themes