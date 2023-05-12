Жилые дома оказались в опасности под Петрозаводском

В четверг в 17 часов 28 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступило сообщение о том, что возле железнодорожной станции Томицы на большой площади горит сухая трава, и пламя приближается к жилым домам. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

На место происшествия по тревоге выехали два пожарных расчета из Петрозаводска и один пожарный расчет из войсковой части, дислоцирующейся в Томицах. Когда пожарные прибыли к месту вызова, то сразу стали тушить кромку огня, которая приближалась к двум жилым домам. Сняв угрозу распространения пожара на жилые строения, 12 специалистов быстро справились с огнем.

В результате ЧП выгорела сухая трава на площади 1000 квадратных метров.

В этот день сухая трава в Петрозаводске также горела на улице Сусанина (50 квадратных метров), на улице Пограничной (30 квадратных метров). // Фото: unsplash.com