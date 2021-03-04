Жилой дом едва не сгорел в Петрозаводске из-за бойлера

За истекшие сутки на территории республики было зарегистрировано два пожара, оба они произошли в жилом фонде в Петрозаводске, сообщил нашему порталу источник, близкий к МЧС по РК.

В 11 часов 23 минуты на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о том, что в двухэтажном 16-квартирном деревянном жилом доме на улице Советской на втором этаже чувствуется запах дыма.

Прибывшие к месту вызова брандмейстеры произвели разведку и установили, что в квартире на втором этаже произошло подгорание пищи. Проветрив помещение, пожарные уже хотели возвращаться в депо, но снова почувствовали запах дыма.

В ходе осмотра жилого дома брандмейстеры увидели огонь в квартире на первом этаже. Там на кухне открытым пламенем горела стена, где расположен бойлер. И, судя по всему, хозяев в квартире не было. Вскрыв окно, профессионалы быстро справились с огнем, и он не успел натворить больших бед.

В результате на кухне огнем были повреждены электрический водонагреватель, стена и потолок на общей площади три квадратных метра.

Как отметил оперативный дежурный пожарной охраны республики Карелия подполковник внутренней службы Иван Кудрявцев, грамотные и профессиональные действия дежурного караула под руководством старшего лейтенанта внутренней службы Аркадия Смирнова позволили избежать большой огненной беды. Сейчас по данному пожару проводится проверка.

Второй пожар в жилом фонде произошел уже в одиннадцатом часу вечера в квартире девятиэтажного жилого дома на улице Древлянка. Там помощь профессионалов не потребовалась, так как с огнем самостоятельно подручными средствами справились жильцы.

В результате пожара в квартире огнем был поврежден пол на площади один квадратный метр. Причина ЧП устанавливается. Фото orenburzhie.ru