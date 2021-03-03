Девять человек погибли на дорогах Карелии с начала года

В Карелии с начала 2021 года в 65 дорожно-транспортных происшествиях десять человек погибли и 96 – травмированы, сообщает госавтоинспекция Карелии.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число ДТП сократилось более чем на 27%, однако количество погибших в них людей увеличилось с 7 до 9. Число травмированных сократилось с 122 до 96 человек.

Каждое третье ДТП на территории республики зарегистрировано в Петрозаводске, где в 19 авариях два человека погибли и 21 - травмирован.

Несмотря на то, что число аварий в Петрозаводске уменьшилось на 21 ДТП, в них есть погибшие, а в прошлом году их не было.

Из хороших новостей: число ДТП и погибших людей сократилось в Прионежском, Сортавальском и Суоярвском районах.

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