03 марта 2021, 19:40
Происшествия

В Питкяранте мошенники выдают себя за сотрудников Водоканала

Жулики собирают деньги с владельцев квартир на замену труб

От жителей дома № 12 по улице Гоголя в городе Питкяранте поступил звонок о попытках неизвестных лиц собирать деньги с населения, сообщает паблик «Управляющая организация "Мастер дом" Питкяранта».

Две женщины с "удостоверениями" Водоканала, обходят квартиры и рассказывают, что в доме плохая вода и нужно менять стояки. Собирают якобы 60 тысяч рублей.

Жителям Питкяранты напоминают, что сотрудники управляющей компании, Водоканала и газовых служб сбором денег по квартирам не занимаются.

В сомнительных случаях, питкярантцам советуют звонить в свою УК и уточнять, проводятся ли какие-либо мероприятия в доме. В случае появления лже-сотрудников, необходимо  сообщать об этом по телефону 112.

Обсудить
просмотр
183253
Метки: 
Карелия
Питкяранта
Водоканал
мошенники
управляющая компания