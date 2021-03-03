03 марта 2021, 19:40
В Питкяранте мошенники выдают себя за сотрудников Водоканала
Жулики собирают деньги с владельцев квартир на замену труб
От жителей дома № 12 по улице Гоголя в городе Питкяранте поступил звонок о попытках неизвестных лиц собирать деньги с населения, сообщает паблик «Управляющая организация "Мастер дом" Питкяранта».
Две женщины с "удостоверениями" Водоканала, обходят квартиры и рассказывают, что в доме плохая вода и нужно менять стояки. Собирают якобы 60 тысяч рублей.
Жителям Питкяранты напоминают, что сотрудники управляющей компании, Водоканала и газовых служб сбором денег по квартирам не занимаются.
В сомнительных случаях, питкярантцам советуют звонить в свою УК и уточнять, проводятся ли какие-либо мероприятия в доме. В случае появления лже-сотрудников, необходимо сообщать об этом по телефону 112.