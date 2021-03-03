В Питкяранте мошенники выдают себя за сотрудников Водоканала

От жителей дома № 12 по улице Гоголя в городе Питкяранте поступил звонок о попытках неизвестных лиц собирать деньги с населения, сообщает паблик «Управляющая организация "Мастер дом" Питкяранта».

Две женщины с "удостоверениями" Водоканала, обходят квартиры и рассказывают, что в доме плохая вода и нужно менять стояки. Собирают якобы 60 тысяч рублей.

Жителям Питкяранты напоминают, что сотрудники управляющей компании, Водоканала и газовых служб сбором денег по квартирам не занимаются.

В сомнительных случаях, питкярантцам советуют звонить в свою УК и уточнять, проводятся ли какие-либо мероприятия в доме. В случае появления лже-сотрудников, необходимо сообщать об этом по телефону 112.