В Сортавале девушка напала на полицейского и несколько раз ударила его

Следкомом Карелии расследуется уголовное дело в отношении 17-летней девушки, подозреваемой в применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, сообщает СУ СК по РК.

По версии следствия, в феврале 2021 года в Сортавале, подозреваемая в нетрезвом виде была задержана полицейским в общественном месте. После задержания девушку доставили в отдел полиции, где она повела себя агрессивно, напала на полицейского и нанесла ему несколько ударов рукой.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Наказание за данное преступление предусматривает до 5 лет лишения свободы.

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