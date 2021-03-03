03 марта 2021, 19:21
В Сортавале девушка напала на полицейского и несколько раз ударила его
По факту нападения на сотрудника правоохранительных органов возбуждено уголовное дело
Следкомом Карелии расследуется уголовное дело в отношении 17-летней девушки, подозреваемой в применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, сообщает СУ СК по РК.
По версии следствия, в феврале 2021 года в Сортавале, подозреваемая в нетрезвом виде была задержана полицейским в общественном месте. После задержания девушку доставили в отдел полиции, где она повела себя агрессивно, напала на полицейского и нанесла ему несколько ударов рукой.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.
Наказание за данное преступление предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Фото с сайта pbs.twimg.com