Полиция спугнула петрозаводчанина, пытавшегося угнать самокат

Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего мужчины, обвиняемого в совершении ряда преступлений, сообщает Следком Карелии.

По версии следствия, в апреле 2020 года в Петрозаводске обвиняемый на улице подошел к несовершеннолетнему и забрал у него самокат, стоимостью не менее 7,9 тысяч рублей.

Подросток попытался противостоять обвиняемому, требуя вернуть самокат, но мужчина в ответ избил несовершеннолетнего. После этого обвиняемый, услышав сирену полицейской машины, скрылся, бросив самокат.

Затем, как предполагают следователи, в августе 2020 года в Петрозаводске обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения угнал машину ВАЗ-2104. Мужчина катался по улицам города, пока не был задержан сотрудниками ДПС.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данные преступления предусматривает лишение свободы до 7 лет.

Фото с сайта vologda-news.net