В Костомукше высокопоставленного сотрудника МЧС осудили за взятки

Костомукшский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении замначальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Костомукша, Калевальскому и Муезерскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Республике Карелия М., сообщает сайт суда.

М., действуя вопреки интересам службы, в июле 2020 года получил взятку, не менее 35 тысяч рублей за невключение в итоговые документы, сведений о значительных нарушениях требований пожарной безопасности, выявленных в одном из баров города Костомукша.

Также, в период с сентября по октябрь 2020 года, М. обратился к собственнику магазина и потребовал от него взятку в сумме 150 тысяч рублей за то, что не будет принимать меры по его привлечению к административной ответственности за якобы имеющиеся и возможные в будущем нарушения требований пожарной безопасности в магазине, а также не включит здание в ежегодный план проведения плановых проверок на 2021 год.

В процессе вымогательства, он высказал угрозы, что в случае отказа собственника от дачи взятки М. будет проводить проверки требований пожарной безопасности в магазине, выявлять нарушения и составлять документы, являющиеся основанием для привлечения к административной ответственности, а также примет меры к временному закрытию торгового объекта на срок до 90 суток.

В октябре 2020 года М. был задержан сотрудниками правоохранительных органов при получении от собственника магазина части взятки в сумме 50 тысяч рублей.

Приговором суда от 25 февраля М. осужден к пяти годам лишения свободы и оштрафован на 650 000 рублей, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в госорганах и органах местного самоуправления, сроком на пять лет. Наказание М. предстоит отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде, избранная в отношении М., изменена на заключение под стражу.

Приговор суда не вступил в законную силу.

«Петрозаводск говорит» писал об этом деле ранее

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