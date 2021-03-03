В Карелии женщине без документов помогли получить гражданство

В отделе МВД по Муезерскому району состоялась церемония принесения присяги гражданина Российской Федерации, а затем и вступления в гражданство, сообщает МВД Карелии.

Процедура надолго войдет в анналы деятельности миграционного пункта, с подобным набором обстоятельств в районе еще не сталкивались.

Родившись в небольшом райцентре, тогда еще СССР, 37-летняя женщина с течением времени лишилась всех родных и ее определили в детский дом. В 1991 году территория бывшей союзной республики стала относиться к новому независимому государству.

Несколько лет назад женщина оказалась на севере Карелии, на руках не было никаких документов.

Сотрудники ОМВД России по Муезерскому району совместно с Управлением по вопросам миграции МВД по Республике Карелия начали проводить работу по установлению личности новоприбывшей.

Велась переписка с уполномоченными организациями, региона откуда приехала женщина. Добиться результатов было очень сложно. Ни одно из учреждений не предоставило полноценные данные, которые бы учитывали существование человека. В этот период женщина, оформив в миграционном подразделении разрешение на временное проживание лица без гражданства, сталкивалась с немалыми трудностями. Решение элементарных насущных вопросов превращалось в проблемау.

В результате усилий полицейских Карелии, все сложилось хорошо. Сначала женщину признали, в установленном порядке, носительницей русского языка. Затем был положительно решен вопрос о приеме в российское гражданство. Получив паспорт гражданина Российской Федерации, женщина поблагодарила сотрудников МВД.

Фото с сайта kartalinka.ru