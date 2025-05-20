Жилой дом едва не сгорел из-за вспыхнувшей травы в Карелии

Сегодня утром в поселке Гимолы Муезерского района вспыхнул пожар. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Сигнал о возгорании сухой травы поступил на пульт дежурного в 11:36. Возникла реальная угроза распространения огня на расположенный рядом жилой дом. На место были направлены специалисты из двух пожарных частей. Совместными усилиями в течение часа пожар удалось локализовать.

Угроза жилым домам была ликвидирована. В результате ЧП никто не пострадал. © «Петрозаводск говорит»