20 мая 2025, 14:29
Жилой дом едва не сгорел из-за вспыхнувшей травы в Карелии
Муезерские пожарные боролись с огнем в поселке Гимолы
Фото: госкомитет РК по ОЖ и БН
Сегодня утром в поселке Гимолы Муезерского района вспыхнул пожар. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.
Сигнал о возгорании сухой травы поступил на пульт дежурного в 11:36. Возникла реальная угроза распространения огня на расположенный рядом жилой дом. На место были направлены специалисты из двух пожарных частей. Совместными усилиями в течение часа пожар удалось локализовать.
Угроза жилым домам была ликвидирована. В результате ЧП никто не пострадал. © «Петрозаводск говорит»