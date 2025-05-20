20 мая 2025, 14:10
В Карелии дочь избила престарелую мать из-за ее желания переехать
Пенсионерка поделилась планами на будущее, чем взбесила 48-летнюю дочь
фото «Петрозаводск говорит»
73-летней женщине потребовалась помощь медиков после того, как ее дочь ударила пенсионерку пустой бутылкой из-под спиртного. Поводом для агрессии стало то, что пенсионерка рассказала о планах переехать в Петербург. перед этим обе мирно выпивали.
48-летняя женщина увидела, что из головы матери идет кровь и вызвала скорую помощь и полицию.
По факту случившегося возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Женщину ожидает суд. Ей может грозить до двух лет лишения свободы. © «Петрозаводск говорит»