Мошенники завладели деньгами искавшей подработку жительницы Карелии

34-летняя жительница Кеми на одном из сайтов в Интернете откликнулась на объявление о подработке. На связь с ней вышел работодатель.

Собеседник убедил ее установить на телефон приложение, которое якобы потребуется ей для работы. Женщина скачала программу, после чего обнаружила списание с банковского счета 24 тыс. рублей. Правоохранители завели уголовное дело об обмане.

Еще одной жертвой обмана стал 54-летний житель Карелии. Его развели с помощью уловки финансовой угрозы сбережениям. Мужчина отправил 190 тысяч на безопасный счет прямо в руки жуликам. Правоохранители также завели уголовное дело. © «Петрозаводск говорит»