Жильцов аварийного дома в Карелии переселяют после широкой огласки

В марте мы рассказали историю, которая в соцсетях получила название «Выживалити»: Валентина обратилась в нашу редакцию, чтобы спасти из аварийного дома своих родственников. В поселке Поросозеро Суоярвского района выживали две семьи. После вмешательства нашего сайта, депутата Заксобрания Карелии и Следственного комитета России дом в Поросозеро, наконец, готовится к расселению.

Двухэтажная деревяшка в Поросозеро разваливалась, была постоянная угроза обрушения кровли и пожара из-за залитого водой электрощитка. В какие сроки расселят его обитателей, не мог сказать даже министр строительства Карелии Россыпнов.

На первом этаже жилыми оставались только две квартиры: в одной проживали родители Валентины, а в соседней — ее сестра с мужем и несовершеннолетним ребенком. В квартирах есть туалеты, но это выгребные ямы, которые нужно чистить. Вода — привозная. Печки надо постоянно топить, чтобы добиться хоть какого-то тепла.

Валентина обратилась к депутату карельского парламента Андрею Монастыршину, который подключил к решению проблемы один из крупнейших сайтов республики - «Петрозаводск говорит». Вместе мы придали этой истории максимально широкую огласку.

Администрация Суоярвского района начала шевелиться, искать варианты для переселения. Затем Валентина написала обращение к главе Следкома России Александру Бастрыкину. Это был контрольный выстрел.

Валентине и ее родителям предложили трехкомнатную квартиру в Петрозаводске, а семье ее сестры — двухкомнатную в Кондопоге. Сейчас они готовятся к переезду. // Фото «Петрозаводск говорит»