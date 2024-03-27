Пенсионеры выживают в аварийном доме в Карелии

Текст: Елена Малишевская

В нашу редакцию обратилась петрозаводчанка Валентина: ее родители, оба пенсионного возраста, живут в поселке Поросозеро Суоярвского района. Ну как живут, скорее, выживают: двухэтажная деревяшка разваливается, есть постоянная угроза обрушения кровли и пожара из-за залитого водой электрощитка. Дом признан аварийным, но в какие сроки расселят его обитателей, не может сказать даже министр строительства Карелии.

Дом по улице Комсомольская в Поросозере сложно назвать домом. С виду это настоящая заброшка, в котором можно снимать фильм ужасов. Жильцы второго этажа съехали еще в 2008 году. Кровля протекает, вода регулярно заливает электрический щиток.

На первом этаже жилыми остались только две квартиры: в одной проживают родители Валентины, а в соседней — ее сестра с мужем и несовершеннолетним ребенком. Дом неблагоустроенный: в квартирах есть туалеты, но это выгребные ямы, которые нужно чистить. Вода — привозная. Печки надо постоянно топить, чтобы добиться хоть какого-то тепла.

«Родителям больше 60 лет. Мама еще работает, папа не может работать по состоянию здоровья. Сейчас готовится к операции. Представляете, как им тяжело — с дровами, печками, водой... Дом жутко холодный. А еще страшно, что кровля просто обрушится»,

- рассказывает Валентина.

Семья обращалась в прокуратуру, там, судя по ответу, нашли виновного — это управляющая компания.

«В ходе проверки установлено, что за период 2020 — истекший период 2023 года никаких работ по содержанию и текущему ремонту в отношении указанного дома ООО «СКС» не проводилось. Директору ООО «СКС» внесено представление об устранении нарушения закона».

О том, что дом признан аварийным в 2017 году, в ответе прокуратуры — ни слова. Семья Валентины добивалась этого статуса для своего жилища в течение многих лет.

«Честно говоря, дом был аварийным еще в начале двухтысячных, когда я там жила. Много лет обивали пороги, писали во все инстанции, и вот в 2017 году, наконец, признали. При этом мы «пролетели» мимо всех программ»,

- с горечью рассказывает Валентина.

Расселение жильцов аварийных домов, признанных таковыми до 2017 года, в Карелии, действительно, закончилось. Когда начнется новая программа расселения, не может сказать никто, даже министр строительства республики.

«Ждем. Точных сроков не могу назвать»,

- ответил на наш вопрос Виктор Россыпнов.

Администрация поселения ни разу до 25 марта не предложила этим двум семьям переехать в маневренный фонд. При этом Поросозеро — не какая-нибудь умирающая деревня, это большой поселок, через него проходят и автотрасса, и железная дорога. Население, по данным 2023 года, больше двух с половиной тысяч человек. В поселке расположены лесничество, хлебопекарня, ресурсоснабжающие организации и предприятия ЖКХ. Есть в Поросозере и котельная, и благоустроенные дома.

В поселке бережно сохраняют братскую могилу пяти воинов 289-й стрелковой дивизии, умерших летом 1944 года в медсанбате от ранений, полученных в боях на поросозерском направлении. Почему же к живым людям такое отношение?

25 марта наша редакция отправила запрос главе Суоярвского муниципального округа Роману Петрову. Мы описали проблему, и задали главный вопрос: «Почему эти две семьи не переселяют в маневренный фонд?». Формальный ответ получили быстро, но не по сути проблемы.

«Мне необходимо уточнить информацию у специалистов профильного отдела. Я вернусь к вам после получения актуальной информации по вашему вопросу. Ориентировочно 26.03»,

- ответил нам автомат или специально обученный человек.

Зато в Поросозере после нашего запроса началось движение. Сразу двум семьям позвонили и предложили переехать в маневренный фонд.

«Сестре предложили переехать в Суоярви. Там благоустроенное жилье в маневренном фонде. Она согласилась»,

- сообщила нам Валентина.

А вот с родителями сложнее — им предложили временно переехать в частный дом в Поросозере, но он тоже неблагоустроенный и нуждается в ремонте.

«Там жил одинокий алкоголик, можете представить, что там творится. Опять те же печки и вода из колонки, а еще там порядок надо наводить».

Как рассказывает Валентина, у отца несколько серьезных диагнозов, среди них и двухсторонний коксартроз, и сахарный диабет, и проблемы с сердцем. Врачей-специалистов в Суоярвском районе не хватает — лечись, как хочешь. К этому ко всему еще нужно решать и жилищные проблемы.

К вечеру 26 марта мы дождались ответа и от главы Суоярвского муниципального округа.

"Данным гражданам было предложено маневренное жилье, от которого они отказались. На сегодняшний день маневренного фонда в п. Поросозеро больше нет. В другой населенный пункт Суоярвского муниципального округа переезжать отказываются",

- сообщил Роман Петров.

Герои нашей статьи уточнили, что они не отказываются переезжать, просто в Суоярви им тоже предложили неблагоустроенное жилье.

Наша редакция, конечно, рада, что после журналистского вмешательства в Поросозере началось хоть какое-то шевеление. Вот только местная администрация могла бы это сделать давно и без нас. Почему-то не делала. В результате пожилые люди, ветераны труда вынуждены не жить, а выживать. В России анонсирован новый нацпроект «Продолжительная и активная жизнь». С таким подходом, как в Суоярвском районе, мы его вряд ли успешно реализуем. // Фото: из личных архивов героев статьи, группа "Поросозеро" в ВК.