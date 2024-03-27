Выход на лед запретили в восьми районах и округах Карелии

Выходить на лед запретили в восьми муниципальных образованиях Карелии. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

В частности, запрет с 13 марта действует в Сортавальском районе, с 14 марта – в Питкярантском округе, с 18 марта - в Олонецком районе, с 25 марта - в Лахденпохском районе и Суоярвском округе, с 26 марта - в Пряжинском и Сегежском районах.

С 27 марта такие ограничения ввели в Петрозаводске. Выходить на лед в Пудожском районе запретят с 1 апреля.

Меры вводят, чтобы не допустить гибели людей на водоемах, объяснили в ведомстве.

- Не следует полагаться на толщину весеннего льда, так как в условиях положительных температур, дождей и туманов меняется его структура. Лед становится рыхлым, игольчатым, «сахарным» – такой не выдерживает даже малые нагрузки,

-пояснили в Госкомитете Карелии по ОЖ и БН.

За игнорирование этого запрета предусмотрена административная ответственность. // фото: скриншот видео