Новые пассажирские автобусы выйдут на пригородные линии Петрозаводска

Автопарк Карелавтотранса пополнился 11 новыми пассажирскими автобусами. Они выйдут на линию в апреле и будут ходить по востребованным дачниками пригородным маршрутам, сообщили в правительстве республики.

Весь автопарк предприятия сейчас состоит из автобусов не старше пяти лет. Однако новая партия более современная и удобная для пассажиров и водителей. Машины 2019-2020 годов выпуска будут использовать для перевозок в районах.

Еще в Карелии ожидают 11 новых автобусов марки ПАЗ Sity Max и шесть ГАЗелей марки Sity Next. Это будут ПАЗы вместимостью не 52 пассажира, как уже прибывшие, а на 77 мест. Они поступят в апреле. Есть также договоренность о поставке больших автобусов марки КАМАЗ. // фото: правительство Карелии