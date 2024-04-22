22 апреля 2024, 16:14
Грызунам в Петрозаводске объявили войну
Подрядчик обработает больше 300 контейнерных площадок в карельской столице
Масштабная дератизация стартовала 22 апреля в Петрозаводске. Контракт заключили с компанией «Санобработка», сообщили в пресс-службе мэрии.
Подрядчик обработает больше 300 контейнерных площадок на территории города.
Дератизацию будут проводить в два этапа. Сначала истребят крыс и тампонируют норы, через две недели – с 13 по 20 мая – обработают контейнерные площадки второй раз. // фото: unsplash.com