Грызунам в Петрозаводске объявили войну

Масштабная дератизация стартовала 22 апреля в Петрозаводске. Контракт заключили с компанией «Санобработка», сообщили в пресс-службе мэрии.

Подрядчик обработает больше 300 контейнерных площадок на территории города.

Дератизацию будут проводить в два этапа. Сначала истребят крыс и тампонируют норы, через две недели – с 13 по 20 мая – обработают контейнерные площадки второй раз. // фото: unsplash.com