15 марта 2023, 20:41
Жесткое столкновение автомобилей в Петрозаводске попало на видео
Городская камера наблюдения сняла инцидент на улице Ровио
Сегодня в 15:03 в Петрозаводске на пересечении улиц Ровио и Сортавальской произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.
На кадрах видно, как автомобиль, выполнявший левый поворот, не уступил машине, ехавшей прямо. Случилось жесткое столкновение.
В результате аварии движение на перекрестке оказалось затруднено. Транспортные средства получили механические повреждения. // Фото: скриншот видео Sampo.ru