Жесткое столкновение автомобилей в Петрозаводске попало на видео

Сегодня в 15:03 в Петрозаводске на пересечении улиц Ровио и Сортавальской произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как автомобиль, выполнявший левый поворот, не уступил машине, ехавшей прямо. Случилось жесткое столкновение.

В результате аварии движение на перекрестке оказалось затруднено. Транспортные средства получили механические повреждения. // Фото: скриншот видео Sampo.ru