Жесткое ДТП произошло сегодня в центре Петрозаводска

Сегодня в центре Петрозаводска на перекрестке улиц Антикайнена и Гоголя произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Момент столкновения попал в объектив камеры видеонаблюдения компании «Сампо.Ру».

Судя по кадрам, один из автомобилей делал левый поворот с улицы Гоголя на улицу Антикайнена. Другой автомобиль двигался во встречном прямом направлении по улице Гоголя в сторону улицы Красноармейской. Столкновение произошло на перекрестке.

На место ДТП выезжали пожарные.

«В 20:30 пожарно-спасательное подразделения г. Петрозаводска (10 чел., 3 ед. техники) привлекались для ликвидации происшествия на автомобильной дороге (столкновение 2-х автомобилей) по адресу: г. Петрозаводск, перекресток ул. Антикайнина – ул. Гоголя»,

– говорится в сообщении.

Информация о пострадавших уточняется.

В МЧС по РК напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надо звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.