Вандалы сломали светильник в парке Лесной Ключ

Неизвестные сломали осветительное оборудование в зелёной зоне на Ключевой. Повреждения в парке Лесной Ключ зафиксировали специалисты МУППЭС. Они проводили в парке обследование линии наружного освещения. Составлен акт осмотра, сообщает пресс-центр мэрии карельской столицы.

Злоумышленники демонтировали две опоры и один торшерный светильник и попытались срезать кабель. В настоящее время торшерные опоры восстановлены, светильник и электрический кабель требуют ремонта.

Администрация призывает петрозаводчан бережно относиться к городскому имуществу. Напоминаем, что повреждение муниципального, государственного или частного имущества влечёт наказание – от денежного штрафа вплоть до уголовной ответственности.