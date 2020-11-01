Хищная птица убила и распотрошила чайку на глазах у детей

Жительница Петрозаводска, гуляя с детьми стала свидетельницей охоты хищной птицы, которая убила чайку и распотрошила ее на берегу.

Инцидент произошел на набережной Варкауса в створе с улицей Московской. Главным героем видео предположительно стал ястреб-тетеревятник.

Для справки. Ястребы-тетеревятники — самый крупный вид рода ястребов. Самцы обычно весят 630—1100 г, их длина составляет в среднем 55 см, размах крыльев варьирует в пределах 98—104 см. Самки немного крупнее, весят 860—1600 г, в длину около 61 см, размах крыльев 105—115 см. Все ястребы, включая и ястреба-тетеревятника, имеют характерные белые полосы перьев над глазами, что создаёт впечатление белых бровей. У ястреба-тетеревятника они более широкие и длинные, чем у других представителей рода, и почти сходятся на затылке. Цвет глаз у взрослых особей красный или красно-коричневый, у молодых особей ярко-желтый.

