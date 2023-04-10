10 апреля 2023, 10:05
Жестко сбитым в Петрозаводске пешеходом оказался 87-летний пенсионер
В ГИБДД рассказали об аварии на проспекте Александра Невского
В Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали о жесткой аварии с участием пешехода, произошедшей днем в воскресенье на проспекте Александра Невского.
По данным ведомства, 21-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не пропустил пешехода, пересекавшего дорогу по переходу.
Сбитым человеком оказался 87-летний пенсионер. Он получил повреждения. Обстоятельства случившегося выясняются.
Напомним, жуткий инцидент попал на видео. // Фото: скриншот видео CityLink, ГИБДД Петрозаводска