Ребенок на самокате попал под колеса автомобиля в Петрозаводске

Вечером 8 апреля в Петрозаводске в Скандинавском проезде автомобиль сбил ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.

По данным ведомства, инцидент случился в 19:10. По предварительной информации, 33-летняя водитель автомобиля Volkswagen Polo сбила восьмилетнего мальчика, ехавшего на механическом самокате. Ребенок пересекал проезжую часть, не убедившись в своей безопасности.

В результате ДТП школьник получил травмы. Ему было назначено амбулаторное лечение. // Фото ГИБДД Петрозаводска