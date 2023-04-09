Иномарка снесла и подбросила пешехода на «зебре» в Петрозаводске

Авария с участием иномарки и пешехода произошла 9 апреля в Петрозаводске. Водитель на легковушке сбил пешехода, пишет dtpptz.ru.

Это было на проспекте Александра Невского в 15:30 в воскресенье. Мужчина шел по нерегулируемому пешеходному переходу, автомобилист двигался вверх по проспекту.

Легковушка сбила пешехода, удар был таким сильным, что человека подбросило вверх и десятки метров протащило вперед. Водителя могло ослепить яркое солнце, о котором сегодня предупреждали в ГИБДД.

Мужчина получил травмы, согласно предварительным данным. Это ДТП попало в кадр камеры видеонаблюдения компании «Ситилинк». // фото, видео: dtpptz.ru