09 апреля 2023, 17:48
Иномарка снесла и подбросила пешехода на «зебре» в Петрозаводске
Водителя легковушки могло ослепить яркое солнце
Авария с участием иномарки и пешехода произошла 9 апреля в Петрозаводске. Водитель на легковушке сбил пешехода, пишет dtpptz.ru.
Это было на проспекте Александра Невского в 15:30 в воскресенье. Мужчина шел по нерегулируемому пешеходному переходу, автомобилист двигался вверх по проспекту.
Легковушка сбила пешехода, удар был таким сильным, что человека подбросило вверх и десятки метров протащило вперед. Водителя могло ослепить яркое солнце, о котором сегодня предупреждали в ГИБДД.
Мужчина получил травмы, согласно предварительным данным. Это ДТП попало в кадр камеры видеонаблюдения компании «Ситилинк». // фото, видео: dtpptz.ru