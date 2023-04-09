За разговор по телефону жителя Карелии оштрафовали на 1 500 рублей

Водитель автомобиля Lifan попался на глаза инспекторам ДПС, когда разговаривал по телефону. В этот момент 40-летний мужчина был за рулем и двигался по трассе «Кола», сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Нарушение зафиксировали на 464-м километре автодороги в Кондопожском районе. На водителя составили административный протокол, мужчина заплатит штраф в сумме полутора тысяч рублей.

При проверке выяснилось, что у него уже есть пять штрафов, но они не оплачены в срок. Теперь придется платить в двойном размере. // фото: ГИБДД Карелии