09 апреля 2023, 15:28
Происшествия

Из-за горящего дивана пожарные в Пряжинском районе выехали по тревоге

В квартире дома в поселке Эссойла произошел пожар

Утром 9 апреля пожарные выехали по тревоге на Центральную улицу в поселке Эссойла. Сигнал поступил в 10:50, сообщили в группе  ГКУ РК «ОПС по Пряжинскому району» ВКонтакте.

Спасатели прибыли в квартиру одного из домов и увидели, что там горел диван. Однако к их приезду возгорание уже ликвидировали своими силами.

К счастью, огонь не распространился дальше, повреждена только обшивка дивана, люди не пострадали. // фото: ГКУ РК «ОПС по Пряжинскому району» / ВКонтакте

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новости Карелии
Пряжинский район
пожар