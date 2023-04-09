Из-за горящего дивана пожарные в Пряжинском районе выехали по тревоге

Утром 9 апреля пожарные выехали по тревоге на Центральную улицу в поселке Эссойла. Сигнал поступил в 10:50, сообщили в группе ГКУ РК «ОПС по Пряжинскому району» ВКонтакте.

Спасатели прибыли в квартиру одного из домов и увидели, что там горел диван. Однако к их приезду возгорание уже ликвидировали своими силами.

К счастью, огонь не распространился дальше, повреждена только обшивка дивана, люди не пострадали. // фото: ГКУ РК «ОПС по Пряжинскому району» / ВКонтакте