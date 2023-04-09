Покупка коньков и общение с «банкирами» привели к потерям

Мужчина в Костомукше решил купить коньки и нашел объявление о продаже подходящих в соцсети. Однако 43-летнего горожанина обманули, рассказали в МВД Карелии.

Он написал продавцу, договорился и перевел 15 тысяч рублей за товар. Однако коньков так и не получил, поэтому обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.

В ловушку аферистов попал и 63-летний житель Петрозаводска. Ему позвонили якобы из банка. дальше разговор строился по стандартной схеме – рассказ о взятом на его имя кредите, советы по отмене незаконной операции.

Мужчина исполнил требования мошенников, оформил на себя заем на 645 тысяч рублей и перевел деньги на неизвестный счет. // фото: freepik.com