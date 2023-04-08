Штукатурка продолжает падать со зданий в центре Петрозаводска

На тротуар из-под крыши здания в центре Петрозаводска упал кусок штукатурки. Об этом сообщает ЕДДС и просит всех быть осторожными и внимательными.

Речь идет о доме № 30 по проспекту Ленина, кусок фасада упал со стороны проспекта. Эту информацию передали в обслуживающую дом управляющую организацию «ПК Выбор». Она должна устранить опасность.

Напомним, по центральной улице города люди опасаются ходить уже давно. Ранее элементы фасада падали вниз с соседнего дома.

При этом исторические здания в центре города ремонтировали совсем недавно - в 2020 году. Спустя год начались проблемы. // фото: «Подслушано в Птз»/ВКонтакте