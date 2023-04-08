08 апреля 2023, 14:17
Штукатурка продолжает падать со зданий в центре Петрозаводска
Жителей карельской столицы просят ходить по улицам осторожнее
На тротуар из-под крыши здания в центре Петрозаводска упал кусок штукатурки. Об этом сообщает ЕДДС и просит всех быть осторожными и внимательными.
Речь идет о доме № 30 по проспекту Ленина, кусок фасада упал со стороны проспекта. Эту информацию передали в обслуживающую дом управляющую организацию «ПК Выбор». Она должна устранить опасность.
Напомним, по центральной улице города люди опасаются ходить уже давно. Ранее элементы фасада падали вниз с соседнего дома.
При этом исторические здания в центре города ремонтировали совсем недавно - в 2020 году. Спустя год начались проблемы. // фото: «Подслушано в Птз»/ВКонтакте