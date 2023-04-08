Иномарка пробила ограждение во время жесткого ДТП в Петрозаводске

Утром 8 апреля, в субботу, серьезная авария произошла на пересечении улиц Кирова и Еремеева в карельской столице. Видео опубликовал портал dtpptz.ru.

Перекресток регулируемый, одна иномарка двигалась на разрешающий сигнал светофора по улице Кирова со стороны проспекта Ленина. Другая легковушка пересекала перекресток по Еремеева.

Автомобили столкнулись в 10:12 левым боком и передней стороной, Двигавшийся по Кирова отбросило на металлической ограждение. Аварию запечатлела видеокамера компании «Ситилинк». // фото, видео: dtpptz.ru