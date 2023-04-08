08 апреля 2023, 10:57
Мужчина хотел взять кредит в банке и заплатил «комиссию» 10 000 рублей
Нуждающегося в деньгах жителя Кеми обманули мошенники под видом банкиров
Житель Кеми пытался оформить кредит в известном банке и потерял 10 тысяч рублей. Дело в том, что 49-летний мужчина спутал сайт кредитной организации с ресурсом мошенников, сообщили в МВД Карелии.
Горожанин зашел на портал, который очень похож на сайт банка, и оставил заявку. Вскоре ему перезвонила «сотрудница» финансового учреждения и сказала, что надо заплатить комиссию.
Мужчина перевел 10 тысяч рублей, но никакого кредита не получил. Тогда он обратился в полицию, идет проверка. // фото: pixabay.com