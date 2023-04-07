Награждены мужчины, спасшие провалившихся под лед рыбаков в Карелии

В Сортавальском районе награждены трое мужчин, спасшие провалившихся под лед рыбаков. Об этом сообщил глава района Леонид Гулевич.

Инцидент произошел в конце марта. Двое рыбаков на мотобуксировщике выехали на озеро Янисъярви и провалились в полынью. Находившиеся на берегу жители поселка Пуйккола Андрей Степанов и Дмитрий Голованов, а также петербуржец Иван Вигунов бросились на помощь и вытащили пострадавших из воды.

Гулевич подписал распоряжение о награждении отличившихся мужчин благодарственным письмом. // Фото: https://vk.com/lp_gulevich