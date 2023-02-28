Элементы фасада дома обвалились на тротуар на проспекте Ленина

В Петрозаводске снова стало опасно ходить по тротуарам. Об этом сообщает паблик «Подслушано в Птз».

Сообщество публикует фотографии и видео, снятые горожанами. На кадрах видно, что с дома №37 на проспекте Ленина обвалились элементы фасада. Они лежат на тротуаре, а также на козырьке магазина.

Горожан призвали быть аккуратными при передвижении по центру Петрозаводска. // Фото и видео паблика «Подслушано в Птз»