28 февраля 2023, 20:05
Элементы фасада дома обвалились на тротуар на проспекте Ленина
Жители Петрозаводска вновь боятся ходить по центральной улице города
В Петрозаводске снова стало опасно ходить по тротуарам. Об этом сообщает паблик «Подслушано в Птз».
Сообщество публикует фотографии и видео, снятые горожанами. На кадрах видно, что с дома №37 на проспекте Ленина обвалились элементы фасада. Они лежат на тротуаре, а также на козырьке магазина.
Горожан призвали быть аккуратными при передвижении по центру Петрозаводска. // Фото и видео паблика «Подслушано в Птз»