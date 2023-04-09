Водителей и пешеходов призвали быть особенно осторожными сегодня

Сегодня в карельской столице солнечный день – это хорошо. Но яркий свет может плохо влиять на участников дорожного движения, существенно снижая обзор, предупредили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Автомобилистов и пешеходов призвали быть 9 апреля очень осторожными.

- Яркое солнце, может стать причиной ограничения видимости, ослепив пешехода или водителя. При этом утомляемость увеличивается, снижается быстрота реакции, что может повлечь за собой неприятности, когда водитель не видит препятствий на дороге, сигнал светофора, яму на дороге, разметку или пешехода,

- сказано в сообщении ведомства.

Водителей попросили увеличивать дистанцию, внимательно оценивать дорожную ситуацию. Если солнце сильно слепит, лучше снижать скорость или даже останавливаться. Пешеходов же призывают быть внимательнее, переходя дорогу. // фото: ГИБДД Петрозаводска