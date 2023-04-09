Житель Карелии организовал соревнования по шахматам

Юрий Харченко по собственной инициативе проводит третий год подряд шахматный турнир «КарленРундучок». В этом году традиция будет продолжена, любители шахматных игр смогут сразиться с соперниками на шахматном поле.

- Приглашаем к участию гостей и жителей города, района и Приладожья! Будем рады видеть профессионалов, любителей и начинающих игроков!

- отметил организатор.

Заявки принимаются до 23 апреля от всех желающих в возрасте от 18 лет. Участники регистрируются абсолютно бесплатно. Сама битва игроков состоится в воскресенье 23 апреля в 11.00 в кафе «Рундучок».

Пока состязаться в этой интеллектуальной игре изъявили желание чуть больше десяти человек, но заявок с каждым днем становится больше. Увлекательная игра, существующая уже более 2000 лет, не теряет своей популярности и сегодня. // фото: «Отель «Карлен» и кафе «Рундучок»/ВКонтакте