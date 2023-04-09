09 апреля 2023, 10:19
Правила перевозки детей проверят сегодня в одном районе Петрозаводска
Автоинспекторы будут останавливать водителей с детьми на Ключевой
Днем 9 апреля на Ключевой в Петрозаводске инспекторы ДПС проконтролируют соблюдение водителями правил перевозки детей. Об этом сообщает Госавтоинспекция.
С людьми также проведут разъяснительные беседы об обязательном использовании ремней безопасности и детских удерживающих устройств.
- Дорожные полицейские просят водителей не пренебрегать правилами дорожного движения и думать о безопасности юных пассажиров,
- заявили в ГИБДД.
Водителей, которые не соблюдают правила перевозки детей, оштрафуют на три тысячи рублей. // фото: ГИБДД Петрозаводска