Правила перевозки детей проверят сегодня в одном районе Петрозаводска

Днем 9 апреля на Ключевой в Петрозаводске инспекторы ДПС проконтролируют соблюдение водителями правил перевозки детей. Об этом сообщает Госавтоинспекция.

С людьми также проведут разъяснительные беседы об обязательном использовании ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

- Дорожные полицейские просят водителей не пренебрегать правилами дорожного движения и думать о безопасности юных пассажиров,

- заявили в ГИБДД.

Водителей, которые не соблюдают правила перевозки детей, оштрафуют на три тысячи рублей. // фото: ГИБДД Петрозаводска