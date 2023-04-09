Жители старинной карельской деревни протестуют против турбизнеса

Конфликт жителей деревни Киндасово и бизнеса продолжается. Люди на днях обратились в правоохранительные органы и рассказали, что страдают от туристических мероприятий.

Они пытаются остановить развитие бизнеса в самой веселой деревне. Предприниматели, напротив, сворачивать свое дело не торопятся.

Местные жители добиваются спокойствия и безопасности проживания в населенном пункте. Теперь затянувшийся конфликт вышел на новый уровень. На одну из встреч противоборствующих сторон был приглашен прокурор.

- Наша цель остается прежней — вывести бизнес за пределы деревни. По мнению и.о. прокурора К.С. Лебединского, законных оснований для «депортации» бизнеса нет. По крайней мере, на поверхности,

- пишут участники в сообществе «Киндасово».

Из сообщения осведомленного источника стало известно, что туристический маршрут будет расширяться, а экскурсии по самой веселой деревне продолжены.

Скандал в Киндасове между местным населением и предпринимательницами набирает новые обороты.

А это значит, что «трубку мира» противоборствующие стороны пока курить не собираются. // фото: «Киндасово»/ВКонтакте