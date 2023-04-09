Жители Олонца устали платить за тепло по завышенному тарифу

Огромные счета за тепло, бесконечное повышение тарифа, невозможность получить полную компенсацию для льготников, обращения в различные инстанции, которые заканчиваются ничем – в таком замкнутом круге находятся жители Олонца.

Жители Олонецкого района уже семь лет платят не за дешевый природный газ, который используется в районе для отопления с января 2016 года, а по сути покрывают расходы коммерческой организации в лице ООО «Петербургтеплоэнерго» (дочернее предприятие ПАО «Газпром»), которое также осуществляет свою деятельность на территории еще трех районов Северного Приладожья ( Питкярантский, Сотравальский и Лахденпохский районы).

Как формируется тариф? Какие методы борьбы за справедливость уже использовали жители Олонца? Принесли ли они хоть какой-то результат? Подробнее читайте в нашем большом материале.