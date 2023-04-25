25 апреля 2023, 11:16
Жертвами пандемии за сутки стали еще 35 россиян
В стране выявлены более пяти тысяч новых зараженных коронавирусом
За последние сутки в России выявлены 5093 новых случая заражения коронавирусом. Умерли 35 человек. Такую статистику приводит оперативный штаб.
В Карелии зарегистрированы 39 новых инфицированных. Госпитализированы 13 пациентов с ковидом.
Всего с начала пандемии болезнь унесла жизни 398 142 россиян. Общее число случаев заражения превысило 22,82 миллиона. // Фото: unsplash.com