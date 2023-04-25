Самолет санавиации разбился в российском регионе

В Волгоградской области потерпел крушение вертолет санавиации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

По данным агентства, воздушное судно направлялось в поселок Ерзовка под Волгоградом, в котором находилось место дислокации вертолета. В результате происшествия погиб член экипажа.

По данным регионального комитета здравоохранения, пассажиров на борту вертолета не было. Обстоятельства трагедии выясняются. // Фото: unsplash.com