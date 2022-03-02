Женщину-инвалида ночью спасли из горящего дома в Петрозаводске

Сегодня ночью в 00 часов 53 минуты на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в одноэтажном 3-квартирном деревянном жилом доме на улице Чкалова.

Когда пожарные прибыли к месту вызова, их встречал один из жильцов, который и обнаружил пожар. Мужчина сообщил, что в горящей квартире никого нет, а вот в соседней квартире проживает глухонемая пенсионерка.

Пожарные, используя шанцевый инструмент, не мешкая, вскрыли дверь квартиры, разбудил пенсионерку и вывели ее в безопасное место. После профессионалы быстро справились с огнем.

В результате пожара в пустующей квартире огнем были повреждены чердачные перекрытия и стена на общей площади два квадратных метра.

По какой причине произошел этот ночной пожар, теперь предстоит выяснить специалистам.

Всего же с начала года на территории республики произошло 172 пожара, на которых спасли из огня 81 человека. // Фото: hjorleifur/pixabay.com