Из-за потопа в Петрозаводске перекрыли движение на перекрестке

На перекрестке улиц Дзержинского и Малой Слободской случилась авария. Не с участием автомобилей, а коммунальная, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

Вода хлынула из канализационного колодца на проезжую часть. Информацию передали в АО «ПСК-Водоканал».

Движение транспорта по улице Дзержинского от Малой Слободской до Вольной, а также по Малой Слободской от Дзержинского до Кирова перекрыли. Водителей просят выбирать пути объезда. // Фото: www.marimedia.ru