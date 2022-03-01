01 марта 2022, 21:46
Из-за потопа в Петрозаводске перекрыли движение на перекрестке
Коммунальная авария на дороге затруднила перемещения автомобилей
На перекрестке улиц Дзержинского и Малой Слободской случилась авария. Не с участием автомобилей, а коммунальная, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
Вода хлынула из канализационного колодца на проезжую часть. Информацию передали в АО «ПСК-Водоканал».
Движение транспорта по улице Дзержинского от Малой Слободской до Вольной, а также по Малой Слободской от Дзержинского до Кирова перекрыли. Водителей просят выбирать пути объезда. // Фото: www.marimedia.ru