01 марта 2022, 21:36
Два свирепых ротвейлера напали на мужчину в Петрозаводске
Петрозаводчанин пожаловался на хозяйку собак, которые порвали ему куртку
О неудачной утренней пробежке рассказал житель карельской столицы. Мужчина занимался спортом на улице Мелентьевой, когда на него напали собаки. Он опубликовал видео в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.
Пострадавший написал, что пытался оббежать двух ротвейлеров, которых выгуливала женщина. Но псы напали на него.
- Порвана куртка, синяк на плече - крепко хватанул один из ротвейлеров, я аж присел, больно все-таки, написал мужчина. - Но это мелочи! Возмутила реакция хозяйки: «Ты что, "нехороший человек", не видишь, что скользко?» На мой резонный вопрос о намордниках ответили, что достаточно поводка. // Фото, видео: источник