Два свирепых ротвейлера напали на мужчину в Петрозаводске

О неудачной утренней пробежке рассказал житель карельской столицы. Мужчина занимался спортом на улице Мелентьевой, когда на него напали собаки. Он опубликовал видео в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.

Пострадавший написал, что пытался оббежать двух ротвейлеров, которых выгуливала женщина. Но псы напали на него.