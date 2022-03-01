Мужчина в Сортавале при детях жестоко убил четырех щенков

Жестоко лишив жизни четырех щенков, 39-летний житель Сортавалы попал под суд. Мужчина расправился с беспомощными животными на глазах у детей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Инцидент случился осенью прошлого года. Страдающий алкоголизмом горожанин в очередной раз выпил и вышел во двор дома с пакетом. Внутри находились четверо новорожденных щенков.

Изверг в присутствии 8-летнего и 13-летнего детей причинил животным телесные повреждения, не совместимые с жизнью. Потом он выбросил пакет с мертвыми щенками в мусорный контейнер.

Следствие квалифицировало эти действия как жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное в присутствии малолетних. Мужчину судили и приговорили к одному году и 6 месяцам исправительных работ. // Фото: Onyotomo/pixabay.com