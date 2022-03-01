Жители Карелии продолжают переводить мошенникам миллионы

«Московский следователь» и «безопасник» обманом вынудили двоих жителей Карелии перевести им 1,5 миллиона рублей. Пострадавшие попались на старую уловку аферистов. Об очередных случаях мошенничества рассказали в пресс-службе МВД региона.

Так, якобы сотрудник службы безопасности банка сообщил 83-летнему жителю Петрозаводска о том, что мошенники пытаются взять кредит на его имя. Пожилой мужчина проследовал инструкциям звонившего, и перевел на «безопасный» счет 680 тысяч рублей. То, что он попался на обман, понял только после разговора с родственниками, которые настояли на обращении в полицию.

О подозрительных транзакциях на счету у 39-летней жительницы Медвежьегорска сообщил якобы следователь из Москвы. Доверившись мошеннику, женщина открыла доступ через скачанное приложение и лишилась 800 тысяч кредитных рублей. Что ее обманули, пострадавшая поняла только на следующий день. Она также обратилась с заявлением в полицию.

По обоим фактам правоохранителями возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ («мошенничество»). Но возврат средств обманутым гражданам маловероятен. В связи с чем жителям Карелии еще раз напоминают, что сотрудники банков и правоохранительных органов не требуют совершать какие-либо переводы со счетов. Фото: pixabay.com