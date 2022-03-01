Девушки 23 февраля совершили кражу в ТЦ, просят помочь в их розыске

Сотрудники угрозыска в Петрозаводске просят граждан помочь найти двух подозреваемых. В МВД Карелии сообщили, что девушки совершили хищение в торговом центре.

Инцидент случился 23 февраля, предполагаемые воровки попали в кадр камеры видеонаблюдения.

Всех, кому что-либо известно о разыскиваемых, полиция просит сообщать по телефону: 8 953 545 37 48. Конфиденциальность гарантируется. // Фото: источник